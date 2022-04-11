Bağdat, 'Erbil'in petrol gelirlerini teslim etmesi yönündeki ısrarını' sürdürüyor

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcebbar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) ile mevcut petrol ve gaz konusundaki durumun iyi olmadığını belirterek, bölgeden ihraç edilen petrol ve gaz ücretlerinin merkezi yönetime teslim edilmesinde ısrarcı olduklarını söyledi.

Abdulcebbar, Bağdat'ta IKBY üst düzey enerji heyetiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Abdulcebbar, IKBY'de petrol ve gaz ile ilgili ortak yönetim anlayışını ele aldıklarını ifade etti.

Bu konuda iki tarafın da çıkarına olacak şekilde ve merkezi yönetimin idaresinde dengeyi sağlamak istediklerini söyleyen Abdulcebbar, IKBY heyetinin, bölgedeki petrol ve gazla ilgili Irak Petrol Bakanlığının şartlarına karşı anlayışlı olduğunu savundu.

Abdulcebbar, "Bakanlık olarak tüm ülkedeki enerji faaliyetlerimizin etkin olması için uluslararası anlaşmalara göre çalışıyoruz. İki taraf arasında çok eskilere dayanan büyük boşluk vardı, bunun doldurulması için diyalog şart. Bu konuda bölge heyetinden anlayış gördük. Uzun yıllardır süren tartışmalara nokta konulmasını diliyoruz. Bölgesel yönetimle Anayasa ve Federal Mahkemenin kararları esas alınarak çalışabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Abdulcebbar, petrol ve gaz ihracatıyla ilgili IKBY'den taleplerine dair ise şunları aktardı:

"Bölgesel yönetimden, uluslararası şirketlerle yaptığı anlaşmaları mali ve kanuni açıdan tetkik etmemiz için bize teslim etmesini istedik. Anlaşmaların, IKBY Enerji Bakanlığından merkezi yönetim denetiminde kurulacak şirkete devredilmesi gerektiğini de ilettik. Bölgeden ihraç edilecek petrol ve gaz gelirleri Maliye Bakanlığına bağlı uluslararası banka hesabına tevdi edilecek.

Böylece Kürdistan hükümeti memur maaşlarını geciktirirse biz bunları ödeme garantisi veririz. Şu anki durum hiç iyi değil ve merkezi yönetimle bölge yönetimi arasında koordinasyon bulunmuyor. Bu durumun uzun süre böyle kalmasına izin vermeyiz. Bölgeden gelen heyette anlayış gördük ama aynı zamanda bazı çekinceleri de var. Fakat Petrol Bakanlığı, ortaya koyduğu prensiplerinden vazgeçmeyecek."

Bağdat-Erbil arasında 15 yıldır petrol ve gaz sorunu sürüyor

IKBY heyetine başkanlık eden Halid Şivani de petrol ve gaz meselesinin Bağdat ve Erbil arasında yaklaşık 15 yıldır askıda kalan konulardan olduğunu hatırlattı.

Şivani, "Yapılan toplantı çok sarihti. Kürdistan bölgesel hükümetinde petrolün tüm ülkeye adil şekilde dağıtılması için köklü çözüm bulma görüşü hakim. Merkezi hükümet tarafından petrol ve gaz kanununun çıkarılması bu meseledeki çözümün anahtarı olacak." diye konuştu.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 15 Şubat'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gaz ve petrol yasasının merkezi yönetim Anayasası'na aykırı olduğuna ve ihraç edilen petrol gelirlerinin Bağdat'a teslim edilmesi gerektiğine karar vermişti.