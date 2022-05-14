Bağcılar Belediyesince düzenlenen Yaşayan Fikirler Atölyesi'nin finali yapıldı - Haberler

Bağcılar Belediyesince düzenlenen ve Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında öğrencilerin özgün projelerini ortaya koyduğu Yaşayan Fikirler Atölyesi'nin finalinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa ilçede eğitim gören öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Liseli öğrencilerin BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde orijinal projeler ürettiği Yaşayan Fikirler Atölyesi'nin kapanış programına, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

Daha güzel bir Bağcılar için gençlerle birlikte gayret göstereceğini belirten Özdemir, "Her platformdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyorum. Sizlerin fikir, öneri, düşünce ve eleştirilerini önemsiyorum. Her zaman konuşan, düşüncelerini ifade eden, fikirleriyle ön planda olan bir gençlik istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de siz genç kardeşlerimizin enerjisi ve fikirleriyle iyi bir Bağcılar'a beraber ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Özdemir, yarışmada dereceye girmenin önemini vurgulayarak, birinci, ikinci ve üçüncü seçilen projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Açılış konuşmasının ardından 11 gruptan finale kalan 6 grubun üyeleri, proje konularıyla ilgili 1,5 aydır yaptıkları çalışmaların sunumlarını yaptı.

Akademisyen ve alanında uzman kişilerden oluşan jürinin değerlendirmesinin sonucunda, "Yağmur Suyu Hasadı" projesiyle Hezarfen grubu birinci, "Akademi Bağcılar" projesiyle Katip Çelebi ikinci ve "Sanal Gelecek" projesiyle de Biruni üçüncü oldu.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencileri tebrik ederek hediyelerini verdi. Programda, grup öğretmenlerine de plaket takdim edildi.

Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünün düzenlediği; gelişmeye açık, yenilikçi fikir ve girişimlerine destek arayan ve yönetişimi geliştirerek yerel yönetime katılmalarını hedefleyen "Yaşayan Fikirler Atölyesi"nde 68 öğrenciden oluşan 11 grup yarışmıştı.