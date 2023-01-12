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Bağcılar'da tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı

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Bağcılar'da tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı

Bağcılar'da bir tekstil atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu bir kişi hafif yaralandı.

Bağcılar'da bir tekstil atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu bir kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katındaki tekstil firmasının buhar kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle kazan aşağı düşerken, bir işçi hafif yaralandı. Park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis çevrede tedbir alırken, itfaiye görevlileri incelemede bulundu.

Çalışmaların tamamlanması ve enkazın kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

Bu arada patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde patlamanın etkisiyle iş yerinin camların kırıldığı ve kaldırımda yürüyen insanların olay yerinden uzaklaşmaları görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yıldıztepe Bağcılar Güncel Haberler

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