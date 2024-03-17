Bağcılar'da Tehlikeli Sürüşe Cezalar Kesildi

Bağcılar'da, araçlarıyla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen iki sürücüye toplam 12 bin 211 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda seyreden iki aracın sürücüsünün tehlikeli şekilde birbirine yaklaştığı, birinin diğer otomobilin aynasını kırdığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen sürücüler M.K.A. ve A.P. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücü M.K.A. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridi kullanmak", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak", "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek", "saygısızca araç kullanmak" maddeleri gereğince toplam 9 bin 325 lira para cezası uygulandı.

Diğer sürücü A.P. hakkında ise "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak", "saygısızca araç kullanmak", "seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak" maddelerinden 2 bin 886 para cezası kesildi.

Böylece iki sürücüye toplamda 12 bin 211 idari para cezası uygulandı.