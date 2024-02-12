Bağcılar'da aydınlatma direğine çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Bağcılar'da bir hafriyat kamyonu, aydınlatma direğine çarptı ve sürücü kaza sonucu yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandı.
Bağcılar'da aydınlatma direğine çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Göztepe Mahallesi Güney Yanyol'da, Y.Ç. idaresindeki 13 AAP 985 plakalı hafriyat kamyonu aydınlatma direğine çarptı.
Sürücü, direğin üstüne devrilmesi sonucu yaklaşık 30 metre sürüklenen kamyonda sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Y.Ç'yi kurtardı, sağlık görevlileri hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, kamyon ile direğin kaldırılmasıyla normale döndü.