Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yeni projelerini tanıttı

Bağcılar Belediye Başkanı ve başkan adayı Abdullah Özdemir, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi ilçede yapacağı yeni projelerini tanıttı.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'ndaki "Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Özdemir, başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları ve yeni projelerini anlattı.

Bağcılar'dan yeniden aday gösterildiği için mutlu olduğunu belirten Özdemir, ilçeye 5 yıl daha hizmet ederek şehri daha ileri bir noktaya taşımak istediğini söyledi.

Bağcılar'la ilgili kapsamlı projeler hazırladıklarını anlatan Özdemir, "İlk önceliğimiz ilçemizin yeniden yerinde dönüşümünü sağlayarak kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vermek. Vatandaşımızın yaşadığı konutları güvenli, dirençli binalar haline getirdiğimizde deprem anında yaşayacağımız acı reçeteleri ortadan kaldırmış olacağız. Göreve geldiğimiz 21 aylık süreç içerisinde ruhsatını vermiş olduğumuz 13 bin bağımsız birimle dönüşüm sürecini hızlandırdık. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte de tüm riskli yapıların dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Özdemir, kentsel dönüşümü kolaylaştırmak için kuracakları kentsel dönüşüm ofisleriyle vatandaşlara hukuki ve teknik destek sağlayacaklarını kaydetti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla başlatılan BAĞ-KART'la büyük başarı sağladıklarını ifade eden Özdemir, "BAĞ-KART ile bugüne kadar 100 bin vatandaşımıza, 1100 farklı üye esnafımızla, 3 milyondan fazla indirim sağladık. Gelecek dönemde, BAĞ-KART sahibi hemşehri sayımızı 300 bine, üye iş yeri sayımızı 10 bine çıkartmayı hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Çocuk ve gençleri önceleyen bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarını dile getiren Özdemir, bugüne kadar 60 bin öğrencinin kırtasiye ihtiyacının karşılandığını, 3 yeni bilgi evi ile 7 etüt merkezini hizmete açtıklarını anlattı.

Kadınlarla ilgili çok sayıda projeye imza attıklarını vurgulayan Özdemir, kadınlar için 1374 kurs açılıp 56 bin kadına istihdama yönelik eğitim verildiğini ifade etti.

Üniversiteyi kazanacak her öğrenciye 10 bin lira başarı ödülü

Eğitimle ilgili projelerine değinen Özdemir, "Lise son sınıf öğrencilerimize tek seferlik 20 bin lira değerindeki online dershane desteğiyle üniversiteye hazırlık çalışmalarını rahatlatıyoruz. Sınava girecek gençlerimizin sınav ücretlerini de Bağcılar Belediyesi olarak biz üstleniyoruz, buna devam edeceğiz. İlçemizde üniversite kazanan her gencimize tek seferlik 10 bin lira başarı ödülü vereceğiz. Mevcut kütüphane ve kitap kafelerimizin kapasitesini tam 5 katına çıkarıyoruz." dedi.

Bağcılar'daki ulaşım problemine de çözüm üreteceklerini belirten Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basın Ekspres yoluna bağlantı köprülerinde yaşanan sıkışıklığın giderilmesi için İkitelli ve Güneşli köprülerinde geometrik düzenlemeler ve ilave şeritleri Bakanlığımızla birlikte oluşturacağız. İlçe içerisinde raylı sistem erişimi olmayan en önemli meydanlarımızdan Güneşli ve Çiftlik meydanları raylı sistemlere kavuşacak. Otopark kapasitesini yeni dönemde arttıracağız. 11 yeni otopark inşa edeceğiz. Özellikle aktarma merkezlerine yakın otoparklar inşa ederek, 'park et devam et' uygulamasının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Metro istasyonlarımıza bağlı bisiklet yollarımızı planlayarak, ülkemizin sıfır emisyon hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."

Bağcılar'a 3 yeni millet bahçesi

Bağcılar'ın yeşil alanlarını artırmak için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Özdemir, "65.000 metrekare toplam alanıyla 15 Temmuz, Göztepe ve Molla Gürani ismiyle 3 yeni millet bahçemizi bu dönem halkımızın hizmetine sunacağız. Seçkin mimarlar tarafından hazırlanmış olan 150 bin metrekare alana sahip 17'si tematik park olmak üzere 34 Bağcılar bahçesini, Bağcılar'ımıza armağan edeceğiz." ifadesini kullandı.

Özdemir, sporun ilçede daha aktif olması için 30 yeni spor tesisi inşa edeceklerini, yürüyüş ve bisiklet yollarını artıracaklarını vurguladı.

Bağcılar'ın daha güvenli bir ilçe olması için "Semtim Güvende Projesi"ni hazırladıklarını anlatan Özdemir, "İçişleri Bakanlığımızın da destekleriyle ilçemizde bulunan emniyet saha ekiplerini 5 katına çıkartırken, MOBESE noktalarımızı da tam 4 katına çıkartacağız." bilgisini paylaştı.