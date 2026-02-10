Bafra'da kurulacak turşu fabrikası için Ankara'da teknik inceleme yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde kurulması planlanan turşu fabrikası projesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra Ziraat Odası yönetimi, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki tesislerde incelemelerde bulundu.

İlçeye kazandırılması hedeflenen fabrika projesi için düzenlenen teknik gezi kapsamında heyet, ilk olarak Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle'yi makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından ilçede faaliyet gösteren aktif turşu fabrikalarını gezen heyet, üretim süreçleri hakkında detaylı bilgiler aldı.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi ve Proje Koordinatörü Ercan Karaduman, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bafra Ziraat Odası Başkanlığı iş birliği ile Bafra'ya turşu fabrikası kazandırmak istediklerini belirtti.

Bu amaçla Ankara'nın Çubuk ilçesindeki turşu fabrikalarını gezdiklerini anlatan Karaduman, "Bafra Ovamızda 160 bin dekarın üzerinde yazlık ve kışlık sebze üretiyoruz. Kışlık sebzemizin katma değerini yükseltmek adına Ziraat Odamızla beraber ilçeye bir fabrika kazandıracağız. Gerekli teknik incelemelerimizi gerçekleştirdik. Dönüşümüzde projemizi son noktasına koyup, teslim edeceğiz." dedi.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ise, "Turşu hakkında elimizden geldiği kadar kendilerini bilgilendirdik. Fabrikalardan çalışanlardan, makinalardan firmalardan bilgi aldık. İnşallah Samsun iline, ülkemize, faydalı, yararlı iş yaparlar ve ellerinden geleceğine eminim." diye konuştu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de Çubuk'ta edindikleri bilgi ve tecrübeyle benzer bir tesisi Bafra'ya kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayarak "Bizleri ağırlayan Çubuk Belediye Başkanımıza ve Ziraat Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada gördüklerimizle Bafra'ya turşu fabrikası kazandıracağımıza inanıyoruz. Çubuk halkı turşu üretimiyle geçimini sağlıyor, bu model Bafra için de önemli bir fırsat." ifadelerini kullandı.