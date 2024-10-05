Bafra Ovası'nda Kışlık Sebze Ekimi Tamamlandı, Yaralar Sarılıyor

Samsun Bafra Ovası'nda bu yıl 130 bin dekar alanda kışlık sebze ekimi gerçekleştirildi.

Kızılırmak Nehri'nden gelen suyla sulanan Bafra Ovası'nda üretilen kışlık sebzeler, yurt içinin yanı sıra yurt dışına gönderiliyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda yaklaşık 130 bin dekar alana kışlık sebze ekimi yapıldığını söyledi.

Lahananın tüm çeşitleri ile pırasa, ıspanak, karnabahar, brokoli, turp gibi ürünler yetiştirildiğini belirten Tosuner, "Haziranda başlayan ekim işlemi, temmuzda tamamlanmış oluyor. Yılbaşından sonra nisanın sonuna kadar hasat devam ediyor. Üretilen sebzeler organik şekilde sofralara gidiyor." dedi.

Üretilen sebzelerin iç ve dış piyasaya gönderildiğini vurgulayan Tosuner, "Kışlık sebzeler Karadeniz sahilinin tamamı ile Gürcistan'a, ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Kars, Diyarbakır ve diğer doğu illerine gönderiliyor. Türkiye'de 81 ilin 60'ına ürün gönderiyoruz." diye konuştu.

Tosuner, ilçede 15 gün önceki aşırı yağış sonucu 8 mahallede arazide hasar oluştuğuna işaret ederek, "Ovanın yüzde 60'ında kayıp var. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, muhtarlarla araziyi gezip hasar tespiti yapıyor." ifadesini kullandı.

Ağustostaki şiddetli yağış nedeniyle oluşan hasardan dolayı Samsun Valiliğinin desteğiyle Tarım ve Orman Bakanlığının 4 milyon liraya yakın ödenek gönderdiğini aktaran Tosuner, "Bu ödenek önümüzdeki hafta Kaymakamlığının denetimi altında zarar gören çiftçilere dağıtılacak. Bu seferki zarar daha fazla. 100 dönüm kışlık sebze ekenin 60 dönümü bitmiş durumda. Bu tür hasarların tekrarlanmaması için tedbirlerimizi almamız lazım." diye konuştu.

Ağıllar Mahallesi Muhtarı Veysel Kuru ise yağışların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasar tespit çalışması başlatıldığını, arazide tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kışlık sebze yetiştiricisi 65 yaşındaki Ramazan Erken de çocukluğundan bu yana çiftçilikle uğraştığını dile getirerek, "Bu yıl kışlık sebze olarak 50 dönüm araziye ekim yaptık. Pırasa, kelem, lahana çeşitleri, brokoli ekimimiz var. Hasadı ocak ayı içinde yapacağız. Çiftçilerimiz ne kadarda zorluk çekse de maliyetler yüksek olsa da ekeceğiz. Çiftçilerimize yılın hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.