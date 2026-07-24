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Bafra Gençlik Merkezi'nden Ankara'da 9 Madalya

Bafra Gençlik Merkezi'nden Ankara'da 9 Madalya
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Bafra Gençlik Merkezi Spor Atölyesi güreş takımı, Ankara'da düzenlenen U9-U14 Yaş Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile döndü. Takım halinde Türkiye üçüncüsü olan ekip, ayrıca 10 sporcusuyla da 5'incilik elde etti.

Bafra Gençlik Merkezi Spor Atölyesi güreş takımı, Ankara'da düzenlenen organizasyondan 9 madalya ile döndü.

Ankara'da Ulus Arena Spor Salonu'nda 17-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen U9, U10, U11, U12, U13 ve U14 Yaş Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Bafra temsilcileri, kadınlar ve erkekler kategorilerinde mücadele etti.

Antrenörler Ali Çağlar, Bekir Çağlar, Gül Kezban Şenocak ve Hasan Bircan yönetiminde şampiyonaya hazırlanan sporcular organizasyonu 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı.

Bafra ekibi, takım halinde ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, sporcuların çalışmalarının sonucunu madalyalarla almanın kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Spor atölyemizde yetişen gençlerimiz ilçemizi ve ilimizi temsil etti. Antrenörlerimizi, sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Organizasyonda 10 sporcumuz da 5'incilik elde etti." dedi.

Kaynak: AA
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