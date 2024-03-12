Bafra'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Bafra Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Bafra İmam Hatip Ortaokulu tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ilgili sinevizyon ile Yediden Yetmişe İstiklal Marşı adlı video izletildi.

Daha sonra öğrencilerin hazırladığı İstiklal Marşı konulu oratoryo tiyatro oyunu sahnelendi.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.