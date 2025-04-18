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BAE ve Çad, Ticaret ve Enerji İş Birliğini Genişletiyor

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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno ile bir araya gelerek iki ülke arasında ticaret, enerji ve altyapı alanlarındaki iş birliğini genişletme fırsatlarını ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, iki ülke arasında ticaret, enerji ve altyapı gibi alanlardaki fırsatlar da dahil olmak üzere iş birliğini genişletme konularını ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Bin Zayid ile Çad Cumhurbaşkanı İtno, başkent Abu Dabi'deki başkanlık sarayı Kasr eş-Şati'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ufuklarını genişletme ve özellikle ticaret, ekonomi, yatırım, enerji, altyapı ve diğer alanlarda mevcut fırsatları değerlendirme konusunun öncelendiği vurgulandı.

Bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğuna dikkat çekilen görüşmede, bu bağlamda bölge ülkeleri ve halklarının kalkınmasını ve refahını artıracak şekilde bölgesel barış ve istikrarın teşvik edilmesine yönelik çalışmaların önemine işaret edildi.

Çad Cumhurbaşkanı İtno, BAE-Çad arasındaki ortak çalışmalardan dolayı BAE'ye teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Hamdi Yılmaz - Güncel
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