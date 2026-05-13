BAE, Hizbullah ile bağlantılı 16 kişi ve 5 kuruluşu terör listesine aldı

Birleşik Arap Emirlikleri, 16 kişi ve 5 kurumun Hizbullah ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yerel terör listesine alındığını duyurdu. Bu karar, terörizmi finansmanıyla mücadele çerçevesinde uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 16 kişi ve 5 kurumun Lübnan'daki Hizbullah ile bağlantılı olduğu suçlamasıyla yerel terör listesine alındığını duyurdu.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde kararın BAE'nin terörizmi finansmanıyla mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirme taahhüdünün bir parçası olarak alındığı belirtildi.

BAE'nin ülkedeki yasa ve düzenlemeler doğrultusunda Hizbullah ile bağlantılı olmakla suçlanan 16 kişi ve 5 kurumun yerel terör listesine aldığı aktarılan haberde, kararın terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında bölgesel ve uluslararası düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla alındığı ifade edildi.

Kararın aynı zamanda terör finansmanıyla bağlantılı ağlar ile buna doğrudan ve dolaylı eşlik eden faaliyetlerin hedef alınması ve engellenmesi amacıyla alındığı ifade edilen haberde, yerel terör listesine alınan kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulması dahil gerekli tedbirlerin 24 saatten kısa süre içinde uygulanacağı kaydedildi.

Habere göre ayrıca, karar kapsamında ilgili denetim kurumlarından, listede yer alan kişi ve kuruluşlarla bağlantılı mali ve ticari ilişkilerin tespit edilmesi ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin uygulanması talep edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBaver Elal:

Doğru bir adım gibi görünüyor ama merak ediyorum ne kadar etkili olacak ?? Ülkemiz de böyle koordineli hamleler yapsaydı, terör finansmanını daha iyi kontrol edebilirdik belki ?? Umarım BAE örnek alınır ve bölgede daha sıkı tedbirler alınır ??

Haber YorumlarıMehmet Vehbi Ünek:

Şimdi bu kararın gerçekten uygulanıp uygulanmayacağını göreceğiz! Kağıt üzerinde yazılanlarla gerçek hayatta yapılanlar arasında fark vardır! Bir de Avrupa'nın benzer terör örgütlerine karşı ne kadar kararlı olduğuna bakalım!

Haber YorumlarıCihan Zeybek:

Harika bir karar! ?? Böyle terör örgütlerinin bağlantılarını kesmek çok önemli ve gerekli bir adım. Ailelerimizin ve ülkemizin güvenliği için uluslararası işbirliği yapılması doğru bir davranış ????

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

