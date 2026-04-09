BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, İngiltere Başbakanı Starmer ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, ülkeyi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeleri ve bunların hem bölgesel hem de uluslararası güvenlik ve istikrara olan etkilerinin ele alındığı görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin uluslararası deniz güvenliği, enerji arzı ve küresel ekonomi üzerindeki etkileriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

" İran'ın BAE ve Körfez'deki diğer ülkelere yönelik saldırılarının" da konuşulduğu görüşmede, bölgesel güvenliği ve barışı baltalayan ihlallere dikkat çekildi.

İran misillemelerinde BAE'nin hedef alınmasını kınayan Starmer, ülkesinin BAE'yle dayanışma içinde olduğunun altını çizdi.

İngiltere Başbakanı Starmer'in, ABD ile İran arasında geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından dün Orta Doğu turuna başladığı belirtilmişti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Starmer'in tur kapsamında Körfez liderleriyle bir araya gelerek geçici ateşkesi pekiştirmeye yönelik diplomatik çabaları ele almasının beklendiği vurgulanmıştı.

Starmer'in ayrıca müttefik hava sahasını koruma çabalarını yerinde gözlemlemek amacıyla Körfez'de konuşlu İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri personelini ziyaret edeceği aktarılmıştı.