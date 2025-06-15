Babalar Günü'nde Halı Saha Turnuvası Düzenlendi

Babalar Günü'nde Halı Saha Turnuvası Düzenlendi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yeni kurulan Karaman Balkan Spor Kulübü, Babalar Günü'ne özel halı saha futbol turnuvası düzenledi. Turnuvaya katılan dört ekip mücadele ederken, antrenör Sinan Yiğitsoy kulübün hedeflerini ve çocukların sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını amaçladıklarını ifade etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Karaman Mahallesi'nde yeni kurulan Karaman Balkan Spor Kulübü ile Karaman Muhtarlığı tarafından Babalar Günü'ne özel halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Mavi-siyahlı kulübün Babalar Günü Turnuvası'nda altışar kişiden oluşan 4 takım mücadele etti.

Karaman Mahallesi Futbol Sahası'nda kulüp antrenörü Sinan Yiğitsoy'un yönettiği gün boyu süren müsabakaları anneleriyle izleyen çocuklar, kenardan babalarına tezahüratta bulundu.

Karaman Mahallesi Muhtarı Hatice Avcı, kulüp başkanı İbrahim Altın ve yönetim kurulu üyeleri, final maçını kazanarak turnuvanın galibi olan ekibi tebrik etti.

Ayrıca, turnuvaya verilen arada mavi siyahlı kulübün futbol okuluna devam eden çocukların yer aldığı gösteri maçı yapıldı.

Gençlerle amatör kümeye katılmayı hedefliyorlar

Antrenör Sinan Yiğitsoy, yaptığı açıklamada, Karaman Balkan Spor Kulübü'nün yaklaşık 2 ay önce kurulduğunu söyledi.

Öncelikle altyapıyı oluşturduklarını, futbol okulunu başlattıklarını belirten Yiğitsoy, "2012'den 2018 doğumlulara kadar 6 yaş grubunda 28 öğrencimiz var. Bu sayıya 1 ayda ulaştık. Okullar yaz tatiline girdikten sonra öğrenci sayımızın 80-100 civarında olmasını umuyoruz." dedi.

Babalar Günü'ndeki bu turnuvayla yardımlaşmaya, kardeşliğe de dikkati çekmeye çalıştıklarını ifade eden Yiğitsoy, bundan sonraki süreçte 14, 16, 17, 18 yaş grupları ve gençlerde faaliyet göstermeyi, gençlerle gelecek yıl 2. Amatör Küme'de yer almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yiğitsoy, semt çocuklarını, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup eğitim verme, spor yaptırma amacında olduklarını, yarışmacı kimliği ikinci plana aldıklarını anlatarak, halı sahanın bitişiğinde Nilüfer Belediyesine ait boş durumdaki sosyal tesisin Karaman Balkan Spor Kulübüne kiraya verilmesi halinde daha iyi imkanlara sahip olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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