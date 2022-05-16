Babaannesini ziyarete gitti, cansız bedeni şarampolde bulundu - Haberler

ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosikletiyle babaannesini ziyarete giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yiğit Limoncu'nun (23) cansız bedeni şarampolde bulundu.

Etler Mahallesi'nde oturan Yiğit Limoncu, dün plakası öğrenilemeyen motosikletiyle babaannesini ziyaret için Yumaklar Mahallesi'ne doğru yola çıktı. Bir süre sonra Yiğit Limoncu'dan haber alamayan babası durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışmaları başlatan jandarma ekipleri bugün saat 15.00 sıralarında Yiğit Limoncu'nun cansız bedeni, Yumaklar Mahallesi Çubuk mevkisinde yoldan yaklaşık 20 metre mesafedeki şarampolde motosikletinin yanında buldu.Yiğit Limoncu'nun cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yiğit Limoncu'nun babaannesini ziyaretten dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak motosikletle şarampole yuvarlandığı ihtimali üzerinde duruluyor.