Baba cinayetinde katil zanlısı adliyede

SAMSUN Samsun'un Alaçam ilçesinde babasını tüfekle vurarak öldüren 23 yaşındaki katil zanlısı, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Olay, Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan A. (23), Köy Ürünleri Pazarı yakınlarında bulunan 2 katlı müstakil evde oturan babası Yaşar A.'nın evine gitti. Burada çıkan tartışmada, eşinden boşanmış olan babaannesi Safinaz Doğan'ın başına tüfekle vuran Doğukan A., babası Yaşar A.'ya da tüfekle ateş etti. Kurşunların hedefi olan Yaşar A., olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra evin 2. katını yaktı. Şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerine ateş edip kaçtı.

Olay üzerine Samsun-Sinop karayolunu kapatan jandarma ekipleri araçları Gökceboğaz yoluna yönlendirdi. Ormanlık alanda saklanan Doğukan A., eve 50 metre ileride yoldan geçen bir aracı durdurarak gasp edip olay yerinden uzaklaştı. Otomobili gasp edilen şahıs, olay yerinde bulunan jandarma ekiplerine aracının tüfekli bir kişi tarafından gasp edildiğini haber verdi. Plakası belirlenen otomobili yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay yerinden gasp ettiği otomobille kaçan Doğukan A., Yakakent ilçesi girişinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan kovalamacada polis ekipleri Etyemez Mahallesi yoluna kaçan otomobili tekerine ateş ederek durdurdu. Ekiplerce yakalanan şahıs, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Katil zanlısı Doğukan A., jandarmadaki ifadesinin ardından Alaçam Adliyesine sevk edildi.