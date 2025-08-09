Azerbaycan ve Ermenistan'dan Tarihi Barış Deklarasyonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede ortak bir barış deklarasyonuna imza attı. Ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve yapılan yaptırımların kaldırılması yönünde önemli adımlar atıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza attı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen barış zirvesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı ağırladı.

Trump ile Aliyev ve Paşinyan, ikili görüşmelerinin ardından aynı masada yan yana oturarak ortak basın toplantısında kameraların karşısına çıktı.

Üçlü zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, iki ülke arasında "barış için yol haritası" olarak tanımlanan ortak deklarasyona imza attı.

Zirveyi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Aliyev ile Paşinyan'a bu önemli deklarasyona imza atmak üzere Washington'a geldikleri için teşekkür ederek, imzalanan belgenin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Söz konusu ortak deklarasyonla birlikte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin her anlamda ciddi şekilde gelişeceğine dikkati çeken Trump, ayrıca ABD-Azerbaycan ve ABD-Ermenistan ilişkilerinin de özellikle ticari ve ekonomik anlamda büyük mesafe katedeceğini belirtti.

İki ülke birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duyacak

ABD Başkanı, açıklamasında, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD, Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyor

Söz konusu ortak deklarasyonun bölge için önemli bir barış fırsatı olduğunu dile getiren Trump, "Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli." dedi.

Trump, Azerbaycan'a yaptırımların kaldırılmasının iki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştireceğini dile getirdi.

Zengezur Koridoru için ABD ile anlaşma

Öte yandan Trump, Zengezur Koridoru'nun geliştirilmesi konusunda Ermenistan ile 99 yıla kadar uzayabilecek bir anlaşmaya da vardıklarını, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın egemenliğine saygı gösterirken, Nahçıvan'a tam erişim sağlayacağını aktardı.

Bazı kişilerin bu rotaya "Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu" adını verdiklerini anımsatan Trump, bunu kendisinin talep etmediğini söyledi.

Minsk Grubu'nun feshedilmesi için adım

Diğer yandan iki ülkenin, deklarasyon imzalandıktan hemen sonra, gelecek aylarda "yol haritasının" ayrıntılarını belirlemek üzere çalışma grupları oluşturması bekleniyor.

Liderler ayrıca, ülkeler arasındaki çatışmayı çözmek için ABD, Rusya ve Fransa'nın eş başkanlık ettiği arabuluculuk örgütü Minsk Grubu'nun feshedilmesini talep eden ortak bir mektuba da imza attı.

Aliyev ile Paşinyan, Trump'ı "Nobel Barış Ödülü'ne" aday göstereceklerini belirtti

Öte yandan konuşmaların sonunda hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hem de Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bölge barışına yaptığı katkılar dolayısıyla ABD Başkanı Trump'ı "Nobel Barış Ödülü'ne" aday göstermeyi düşündüklerini duyurdu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
500
