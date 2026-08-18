Azerbaycan'da petrol ve doğalgaz ihracatı toplam ihracatın üçte ikisini oluşturdu

BAKÜ, 18 Ağustos (Xinhua) -- Azerbaycan'da ham petrol ve doğalgaz ihracatı, 2026'nın ilk yedi ayında ülkenin toplam ihracatının yaklaşık üçte ikisini oluşturdu.

Azerbaycan Gümrük Komitesi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre bu dönemde 12,72 milyon ton ham petrol ve 14,43 milyar metreküp doğalgaz ihraç edildi.

Ham petrol ihracatının değeri, hacimde yüzde 12,08'lik düşüşe rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,86 artarak 8,03 milyar dolara yükseldi. Doğalgaz ihracatının hacmi yüzde 0,12 artarken, değeri yüzde 7,3 azalarak 4,88 milyar dolar oldu.

Azerbaycan'ın ham petrol ihracatında en büyük alıcı, 4,56 milyar dolar değerinde 7,47 milyon tonluk alımla İtalya oldu. İtalya'yı Çekya ve Romanya takip etti.

Azerbaycan'ın toplam ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 27 artarak 19,34 milyar dolara ulaşırken, ithalatı ise yüzde 27,4 azalarak 9,88 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Xinhua