Haberler

Azerbaycan'da petrol ve doğalgaz ihracatı toplam ihracatın üçte ikisini oluşturdu

Azerbaycan'da petrol ve doğalgaz ihracatı toplam ihracatın üçte ikisini oluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'da 2026'nın ilk yedi ayında ham petrol ve doğalgaz ihracatı, toplam ihracatın yaklaşık üçte ikisini oluşturdu. Bu dönemde 12,72 milyon ton ham petrol ve 14,43 milyar metreküp doğalgaz ihraç edildi. Ham petrol ihracatından 8,03 milyar dolar, doğalgaz ihracatından 4,88 milyar dolar gelir elde edildi. En büyük petrol alıcısı İtalya oldu. Toplam ihracat yüzde 27 artarak 19,34 milyar dolara ulaşırken, ithalat yüzde 27,4 azaldı.

BAKÜ, 18 Ağustos (Xinhua) -- Azerbaycan'da ham petrol ve doğalgaz ihracatı, 2026'nın ilk yedi ayında ülkenin toplam ihracatının yaklaşık üçte ikisini oluşturdu.

Azerbaycan Gümrük Komitesi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre bu dönemde 12,72 milyon ton ham petrol ve 14,43 milyar metreküp doğalgaz ihraç edildi.

Ham petrol ihracatının değeri, hacimde yüzde 12,08'lik düşüşe rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,86 artarak 8,03 milyar dolara yükseldi. Doğalgaz ihracatının hacmi yüzde 0,12 artarken, değeri yüzde 7,3 azalarak 4,88 milyar dolar oldu.

Azerbaycan'ın ham petrol ihracatında en büyük alıcı, 4,56 milyar dolar değerinde 7,47 milyon tonluk alımla İtalya oldu. İtalya'yı Çekya ve Romanya takip etti.

Azerbaycan'ın toplam ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 27 artarak 19,34 milyar dolara ulaşırken, ithalatı ise yüzde 27,4 azalarak 9,88 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Xinhua
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta

Erdoğan’ın onayladığı yasa sonrası jet hamle! Kurul göreve başladı
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme

Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! Meclis’e geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Geleceğin mesleklerinde boş kontenjan kalmadı

Sonuçlar açıklandı! Geleceğin mesleklerinde boş kontenjan kalmadı
Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Ne karar çıkacağı merak konusu
Gözleri dönmüş saldırganlar durmak bilmedi! Acımasızca saldırdılar

Gözü dönen magandalar durmadı! Yol ortasında dakikalarca darp ettiler
Ardahan'da kuduz vakası nedeniyle bir bölge karantinaya alındı

Ardahan'da kuduz vakası nedeniyle bir bölge karantinaya alındı
Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti

Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi

Bu nasıl bir ahlaksızlık? Kapağı açan ekipler bile şaşıp kaldı

Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek

Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık şort giyemeyecek