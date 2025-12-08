Haberler

Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini, enerji tedariki konusunda zor durumda olduklarını belirtti

Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini, enerji tedariki konusunda zor durumda olduklarını belirtti
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Azerbaycan gazının ülkesinin enerji tedarik sorununa çözüm olabileceğini belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirilen görüşmelerde, enerji ve savunma sanayisinde iş birliği vurgulandı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, ülkesinin enerji tedariki konusunda zor durumda olduğunu, Azerbaycan gazının çözüm olabileceğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Slovakya'da Cumhurbaşkanı Pellegrini ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Pellegrini ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre heyetler arası görüşmede konuşan Pellegrini, "Slovakya enerji tedariki konusunda şu anda oldukça zor durumda ve Azerbaycan uzun vadede çözümün parçası olabilir. Avrupa Birliği (AB) Rus gazının Slovakya'ya ithalatını tamamen yasaklama kararı aldı. Bu kararı 27 üye adına kabul ettiler. Süre çok kısa. Azerbaycan, Slovakya'nın enerji tedarikinin çeşitlendirilmesinde rol oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Pellegrini, daha sonra Aliyev'le düzenlediği ortak basın toplantısında da aynı konuya değinerek, "Azerbaycan, enerji tedarikinin çeşitlendirilmesinde Slovakya'da öncü rol oynayabilir. Uzun vadeli perspektifte Azerbaycan bizim için stratejik ortak olabilir. Heyetlerimiz müzakereleri sürdürecek ki, bu hem Slovakya için kabul edilebilir bir anlaşma olsun hem de biz Azerbaycan'ın kaynaklarından yararlanabilelim." şeklinde konuştu.

Savunma sanayisinde işbirliklerine de değinen Pellegrini, "Azerbaycan'a sadece silah satmak niyetinde değiliz. Topçu sistemleri, mühimmat ve diğer ürünler konusunda büyük tecrübeye sahibiz. Azerbaycan ile teknoloji transferi, finansman ve ortak üretim üzerinde çalışabilir, birlikte ürettiğimiz ürünleri üçüncü ülkelere satabiliriz." dedi.

"Azerbaycan, Slovakya'nın ihtiyaç duyduğu seviyede ve istenilen miktarda enerji kaynakları sağlayabilir." diyen Aliyev, 2024'te ilk kez Slovakya'ya doğal gaz ihraç ettiklerini hatırlattı.

Bugün 14 ülkeye doğal gaz ihraç ettiklerini belirten Aliyev, "Yeni gaz sahalarının işletmeye alınmasıyla ilave kaynaklar elde edilecek ve doğal olarak Azerbaycan gazının hem Slovakya'ya hem de komşu ülkelere çok daha büyük miktarlarda tedariki mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Aliyev, savunma sanayisindeki iş birliklerine ilişkin ise "Slovakya'nın teknolojileri ile Azerbaycan'ın mali imkanlarını birleştirerek yeni ürünlerin üretilmesi, dünya pazarları için ilgi çekici olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

