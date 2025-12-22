Azerbaycan Başbakanı Asadov, Azerbaycan-Türkiye KEK toplantısında konuştu Açıklaması

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan'ın Türkiye'nin, Türkiye'nin de Azerbaycan'ın en büyük yatırımcılarından biri olduğunu belirterek, "İşgalden kurtarılan bölgelerde 20 Türk şirketi, toplam maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar olan 50'ye yakın proje yürütmektedir" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un başkanlığında Azerbaycan- Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Heyetlerarası 12. Dönem Toplantısı düzenlendi.

Başbakan Asadov, toplantıda yaptığı konuşmada, KEK'lerde kabul edilen kararlar ile bu kararların hayata geçirilmesinin iki ülke ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

2024'te Ankara'da imzalanan 120 maddelik Eylem Planı'nın yüzde 78'nin hayata geçirildiğini bildiren Asadov, kalan maddelerin ise yeni eylem planında yer alacağını belirtti.

Asadov, Azerbaycan- Türkiye ilişkilerinin 15 Haziran 2021'de cumhurbaşkanları tarafından imzalanan Şuşa Beyannamesi ile en üst seviyeye taşındığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev, Türk dünyasının birliğini güçlendirmek ve Türk Devletleri Teşkilatının uluslararası prestijini artırmak için yoğun çaba sarf etmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret hacminin 2025'in 11 ayında 5,2 milyar dolar olduğunu ve bu rakamın bir önceki yıla göre az olduğunu bildiren Asadov, "Bu rakamlar ülkelerimizin kalkınma hızıyla hiç örtüşmüyor. Mevcut ekonomik potansiyelimiz ve coğrafi avantajlarımız, ticaret hacmini daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için gerçek ve henüz kullanılmamış fırsatlar olduğunu gösteriyor. Tercihli Ticaret Anlaşmasının sonuçlarını analiz ederek kapsamını genişletmek son derece önemlidir." diye kaydetti.

Türk şirketleri işgalden kurtarılan bölgelerde 5 milyar dolarlık projeler yürütüyor

Asadov, Azerbaycan'ın Türkiye'nin, Türkiye'nin de Azerbaycan'ın en büyük yatırımcılarından biri olduğunu hatırlatarak, "Azerbaycan bugüne kadar Türk ekonomisine 20 milyar dolar, Türkiye de Azerbaycan ekonomisine 18 milyar dolar yatırım yaptı. Türkiye'de 3 bin Azerbaycan şirketi, Azerbaycan'da ise 4 bin 600'den fazla Türk şirketi faaliyet gösteriyor. İşgalden kurtarılan bölgelerde 20 Türk şirketi, toplam maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar olan 50'ye yakın proje yürütmektedir." bilgisini paylaştı.

"Azerbaycan, Türkiye'nin zengin deneyiminden daha fazla yararlanmak istiyor"

Savunma ve savunma sanayisi alanındaki ilişkilere de değinen Asadov, "Türkiye çok güçlü savunma sanayi potansiyeline sahip. Bugün Türkiye en modern silahları ve askeri teçhizat üretiyor. Azerbaycan, Türkiye'nin zengin deneyiminden daha fazla yararlanmak istiyor." şeklinde konuştu.

Asadov, Türkiye ile ortaklaşa gerçekleştirdiklerini enerji projeleri sayesinde Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynadıklarını, 10'u Avrupa ülkesi 14 ülkeye doğalgaz ihraç ettiklerini bildirerek, "Ortak çabalarımızla Suriye'ye de doğal gaz ihracatına başladık. Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya taşınması ilk kez gerçekleşiyor." dedi.

"Bakü-Tiflis-Kars güzergahına ek yük akışları çekmek için daha aktif çalışmalıyız"

Bu yıl demir yoluyla transit taşımacılığında bir artış olmasına rağmen, bu hacmin kendilerini tatmin etmediğini aktaran Asadov, "Türkiye'yi Azerbaycan'a bağlayan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu büyük avantajlar sağlıyor. Orta Koridor'un önemli bir bağlantı noktası olan BTK'nın taşıma kapasitesi, Azerbaycan yatırımları sayesinde geçen yıl 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarıldı. Bu güzergaha ek yük akışları çekmek için daha aktif çalışmalıyız. Orta Koridor'un geliştirilmesi ülkelerimiz için stratejik öneme sahiptir." diye kaydetti.

"Zengezur Koridoru, Azerbaycan, Türkiye ve diğer ülkelere hizmet verecek"

Asadov, Azerbaycan'ın ana karasını Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur Koridoru'na ilişkin, "Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan topraklarındaki bölümünde demiryolu inşaatı hızla sürüyor. Başlangıç aşamasında 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, Orta Koridor'un ana arteri olacak ve Azerbaycan, Türkiye ile diğer ülkelere hizmet verecek." dedi.