Aysu Bankoğlu'ndan Sağlık Bakanlığı'na Sezaryen Tepkisi

(ANKARA) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın tıp merkezlerinde sezaryen doğuma ilişkin düzenlemesine tepki göstererek, "AKP'nin en az 3 çocuk yap, çocuğu şöyle doğur, eşinin soyadını al, işe gitme evde kal, kadın böyle olmalı diye kadınların hayatına karışmasından bıktık. Önce gerçek sorunları çözün" dedi.

Aysu Bankoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Sağlık Bakanlığı'nın tıp merkezlerinde sezaryen doğuma ilişkin düzenlemesine tepki gösterdi. Bankoğlu, şunları kaydetti:

"İktidarı boyunca kadınlara nasıl yaşaması, davranması, giyinmesi gerektiğini dayatan AKP son aylarda doğum oranlarındaki düşüşü bahane ederek kadınların bedenine de karışmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 6284 sayılı saya ile Medeni Kanun ve daha sonrasında 'soyadı dayatmasıyla' kadınların kazanılmış haklarına saldırdılar, yetmedi. Şimdi de kadınlara nasıl doğuracağını dayatmaya çalışıyor. Kadın bedenine yönelik ataerkil iktidarın 'doğrudan' müdahalesiyle karşı karşıyayız. Üstelik bunu yönetmelik yoluyla yaptılar. Futbol maçlarında 22 erkeğin eline 'doğal olan normal doğum' pankartı tutuşturacak kadar şuurunu kaybetmiş bu iktidar sezaryen doğuma kısıtlamalar getirerek aklına nüfusu artırmaya çalışıyor. Resmi Gazete'deki karara göre tıp merkezlerinde zorunluluk bulunmayan planlı sezaryen doğumlara artık izin verilmeyecek ve kadınlar devlet zoruyla normal doğuma zorlanacak. Sezaryen doğuma da kayyum atadılar. 'Tıbbi zorunluluk' gibi neyi kastettiği belirsiz, sanki kadınlar tamamen keyfi gerekçelerle doğum yapıyorlarmış gibi bir algıyla ama hepsinden öte tümüyle politik bir karar alınmıştır. Kadınların hayatlarıyla ilgili karar vermesini geçtik, kendi bedenlerine dair karar almasını da yasaklamak istiyorlar. Siz kimsiniz? Size ne kadınların nasıl doğuracağından? Kadınlar doğum şekline kendi doktorlarıyla beraber zaten karar veriyor. Sırf siz normal doğumu dayattığınız için kaç kadının, bebeğin hayatı riske atılacak? Çekin kirli ellerinizi kadınların bedenlerinden.

"Anormal olan sizin zihniyetiniz"

Kadın cinayetlerindeki olağanüstü artışı yok saydıkları yetmiyormuş gibi kadın katillerine, faillerine her türlü yasal 'yardımı' sunmaktan geri durmadılar, hatta bu cinayetleri teşvik ettiler. Çocuklara eşit, adil bir yaşam yerine cehennem azabı sundular. Yıllardır erken yaşta evlilikleri, çocuk istismarlarını, iş cinayetinde katledilen çocukları konuşuyoruz. Çocuklar yoksulluktan yeterince beslenemiyor. Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı ortada. Bunca sorun varken kadınların doğum şekline dair rızası dışında karar alınıyor. Bu kararlar açık bir hak ihlalidir. Zorunlu sezaryen veya sezaryen doğumun devlet eliyle engellenmesi, kadının bedeni ve sağlık hakkı üzerinde bir vesayet kurma çabasıdır. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Kadınların bedenleri üzerinde söz ve karar hakkı yalnızca kendilerine aittir. Dayatma değil, rıza esastır. Kadının doğurma şekli, doğum kararı da normaldir. Anormal olan sizin zihniyetinizdir. Bu iktidarın yıllardır norm olanı belirleme haddi yüzünden geleceğimizi kararttılar. Nüfus artışındaki düşüşün, kadınların ve çocukların yaşadığı sorunların en temel sebebi işte bu zihniyettir. AKP insan sağlığına zararlıdır."