Aydın'ın Söke ilçesinde Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.T. idaresindeki 09 AKV 474 plakalı kamyonet, İsmet İnönü Caddesi Aydem kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Münevver Öztürk'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü H.T. gözaltına alındı.