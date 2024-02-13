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Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet devrildi ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi, yaralandı.

Naipli Mahallesi yönünden Selçuk ilçesi yönüne giden Rıdvan Şimşek yönetimindeki 09 ADU 979 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücünün yanı sıra kamyonetteki Sedat Takkalı ile Sedat Çelebi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Germencik Aydın Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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