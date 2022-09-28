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Aydın gündem haberi | Aydın'da evden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

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Aydın gündem haberi | Aydın'da evden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Aydın gündem haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, farklı mahallelerdeki 2 evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli N.A'yı (37) gözaltına aldı.

Cep telefonu ve 20 bin lira çaldığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik Aydın Güncel Haberler

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