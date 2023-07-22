Aydın'da Otomobil Menderes Nehri'ne Düştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Menderes Nehri'ne düştü.

Olay, Umurlu- Armutlu Mahalleleri arasındaki yolda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Savrulan otomobil Menderes Nehri'ne düştü. Menderes Nehri'ndeki otomobili fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil içerisinde kimsenin bulunmadığını tespit ederken, sürücünün kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN