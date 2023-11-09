Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda, kaçak tütün ve sahte bandrollü boş makaronlar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca tütün dolum makinesi, kompresör ve boş paketler bulundu.

Aydın'da kaçak sigara operasyonunda çok sayıda kaçak tütün ve sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonundan çok sayıda kaçak tütün ve sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imalatçısı ve satıcısına yönelik koordineli çalışmada başlatıldı. Hıdırbeyli Mahallesi'nde K.C isimli şüpheli şahsın ikametinde ve işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada;

4 bin 380 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 61 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron, 150 kilogram sarıma hazır açık tütün, 50 kilogram ambalajlı tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi,

1 adet kompresör, 9 bin 380 adet boş paket ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN