Aydın'da 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' açıldı

Aydın'da, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı.

Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda ülke genelindeki 54 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü atölyelerinde hükümlüler tarafından yapılan ürünler sergilendi.

Fuarın açılışında konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, 200'ün üzerindeki iş kolunda, 77 bini aşkın hükümlü ve tutuklunun üretime katkı sağladığını söyledi.

Bu yılın ilk İşyurtları Fuarı'nın kentte düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Canbolat, şunları kaydetti:

"Emeğin değer bulduğu, üretimin anlam kazandığı ve en önemlisi insanın yeniden hayata tutunduğu çok kıymetli bir organizasyon vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. İşyurtları faaliyetleri yalnızca üretim yapılan alanlar değil, aynı zamanda hayatların yeniden şekillendiği, umudun filizlendiği ve bireyin topluma yeniden kazandırıldığı önemli bir dönüşüm sürecidir."

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci de fuarın farklı kentlerden 54 müdürlüğün katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Kurum olarak hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak, üretim süreçlerine aktif katılımlarını desteklemek ve onları topluma yeniden kazandırmak temel önceliğimizdir." diye konuştu.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ise fuarın amacının hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak, yeniden suç işlemelerini önlemek ve sorumluluk duygusuna sahip bireyler olmalarına katkı sunmak olduğunu söyledi.

Fuar 8 Nisan Çarşamba gününe kadar gezilebilecek.

Programa AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, ilçe başsavcıları ile savcılar da katıldı.