Aydın'da, elektrik trafosuna uyuşturucu saklayan fırıncı yakalandı Güncel Haberler AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen fırıncı Ramazan A. (35), polisin takibi sonucu elektrik trafosuna sakladığı uyuşturucuyla birlikte yakalandı. AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen fırıncı Ramazan A. (35), polisin takibi sonucu elektrik trafosuna sakladığı uyuşturucuyla birlikte yakalandı. Ramazan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi'nde fırıncılık yapan Ramazan A.'yı uzun zamandır uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine takibe aldı. Yapılan takip sonucu şüphelinin 3 kişiye uyuşturucu sattığını belirledi. Şüphelinin evini tespit eden polis dün akşam saatlerinde operasyon düzenleyerek Ramazan A.'yı gözaltına aldı. Narkotik köpeği 'Gece'ninde katıldığı operasyonda evde yapılan aramada elektrik trafosuna saklanmış 48 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Uyuşturucu Ticareti Narkotik Efeler Güncel Haberler

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