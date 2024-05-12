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Aydın'da baba cinayeti: Zanlı tutuklandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir tartışma sonucu babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan baba kurtarılamadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'nde Hasan Ç. (53) ile oğlu H.Ç. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada H.Ç, babasını karnından bıçakladı.

Oğlu tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirilen Hasan Ç, tedavi olduğu sırada hastane bulunan görevlilere oğlu tarafından bıçaklandığını söyledi.

Hastaneye gelen jandarma ekipleri H.Ç'yi gözaltına aldı.

Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hasan Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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