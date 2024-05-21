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Aydın'da 16 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan yol uygulamasında durdurulan bir minibüste, yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri organize ettikleri öne sürülen 2 kişi ise gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 16 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettikleri öne sürülen 2 kişi gözatına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol uygulamasında bir minibüs durduruldu.

Minibüste bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş için hazırlandıkları belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi de insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüphelilerin ise İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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