Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Yenipazar'da çıkan yangına müdahale etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Yenipazar'ın Hamzabali ile Çavdar mahallelerinin ormanlık alanında çıkan yangına hızla müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarında kadın itfaiyeciler de görev aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Yenipazar'ın Hamzabali ile Çavdar mahallelerinin ormanlık alanında çıkan yangına hızla müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin kadın itfaiyecileri de görev aldı.

Bugün öğleye doğru Yenipazar'ın Hamzabali ile Çavdar mahallelerinin ormanlık alanında çıkan yangını gören vatandaşların ihbarını değerlendiren Aydın İtfaiyesi ekipleri hızlı bir şekilde yangın bölgesine hareket etti. Arazide başlayan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Yangını kontrol altına almak için Büyükşehir Belediyesi'nin kadın iftaiyecileri de canla başla çalıştı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.