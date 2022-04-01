AYASOFYA CAMİİ'NDE 88 YIL SONRA İLK TERAVİH NAMAZI KILINIYOR (1)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Mertcan ÖZTÜRK / Ayasofya Camii'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırıyor.
Mertcan ÖZTÜRK/
Ayasofya Camii'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırıyor. Cemaat teravih için camiyi doldurdu. Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravihler iki senedir cami ve mescitlerde kılınamadı. Ramazan ayı boyunca beş vakit namaz olduğu gibi teravih namazı da camilerde cemaatle kılınacak.
Demirören Haber Ajansı / Güncel