Ayağı kırık yavru kaya kartalını 'hayat tamircisi' tedavi edecek - Haberler

MARDİN'in Derik ilçesinde, yol kenarında bulunan ayağı kırık yavru kaya kartalı, 'hayat tamircisi' olarak bilinen Hasan Kızıl'a teslim edildi. Yavru kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Derik'e bağlı Tepebağ Mahallesi'ndeki bahçesine giden Hattap Deniz (48), yol kenarında hareketsiz yavru kaya kartalını gördü. Deniz, yavru kartalı alıp, ilçedeki veterinere götürdü. Yapılan kontrolünde yavru kartalın, ayaklarından birinde kırık olduğu tespit edildi. Tedavi ve verilen ilaçların ardından Deniz, yavru kartalı Derik'te yaşayan ve 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl'a teslim etti.