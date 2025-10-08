Haberler

Axl Rose, Kolombiya Konserinde Filistin Bayrağı Açtı

Guns N' Roses solisti Axl Rose, Bogota'daki konserinde Filistin bayrağını açarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Rose, bayrağı dinleyicilere gösterirken, etkinlikteki binlerce hayranı tarafından coşkuyla karşılandı.

Ünlü rock grubu Guns N' Roses'in solisti, ABD'li şarkıcı Axl Rose, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki konserinde Filistin bayrağı açarak, İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde "Civil War" (İç Savaş) şarkısını seslendiren Rose, seyircilerin arasından bir kişinin kendisine uzattığı ve "Sana ait soykırıma ihtiyacım yok" yazılı Filistin bayrağını dinleyicilere gösterdi.

Alanda toplanan binlerce müziksever de Filistin bayrağı gösteren Rose'u alkışla karşılık verdi.

Rose, bir süre Filistin bayrağını boynuna astıktan sonra ekibine uzatarak, imzalı olarak bayrağı sahibine geri vereceğini söyledi.

Sahnede Kolombiyalılara teşekkür eden Rose, "Tüm Kolombiyalı arkadaşlarımız burada." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
