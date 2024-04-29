Avustralya Yahudi Konseyi, üniversitelerdeki Filistin dayanışma kamplarını reddetti

Avustralya Yahudi Konseyi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı Filistinlilere destek vermek amacıyla üniversitelerde kurulan dayanışma kamplarının Yahudi öğrenciler ve çalışanlara tehdit olduğu iddiasını şiddetle reddettiğini açıkladı.

Avustralya Yahudi Konseyi, dünya genelindeki üniversitelerde öğrencilerin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Filistinlilere destek vermek amacıyla yaptığı protestolara ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, geçen hafta Avustralya'daki öğrencilerin Filistinlilerle dayanışma amacıyla üniversitelerinde kamplar kurduğu hatırlatılarak, Avustralyalı öğrencilerin de kurumlarına, İsrail'in savaş suçlarını kolaylaştıran silah şirketleriyle olan ilişkilerini sonlandırma çağrısında bulunduğu vurgulandı.

Öğrencilerin Avustralya hükümetine İsrail'e yaptırım uygulama ve askeri bağları kesme çağrısında da bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Avustralya Yahudi Konseyi, bu protestoların Yahudi öğrenciler ve personel için bir tehdit olduğu yönündeki iddiaları şiddetle reddediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in son 200 günde Gazze'de 34 binden fazla Filistinliyi öldürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, üniversite öğrencilerinin protestolarını aldatıcı bir şekilde antisemitizmle suçlayarak susturmaya veya sansürlemeye çalışmanın tehlikeli olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Avustralya Yahudi Konseyi Yöneticisi Elizabeth Strakosch'un, "Yaşanan bu soykırıma karşı seslerini yükselten ve çoğu Yahudi olan tüm bu öğrencilerle gurur duymalıyız. Barışçıl protesto hakkı, üniversitelerin desteklemesi ve savunması gereken temel bir demokratik özgürlüktür." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin, Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için kampüsün bahçesinde başlattıkları oturma eylemi, dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler için ilham kaynağı olmuştu.

ABD'den Avustralya'ya, Fransa'dan Mısır'a kadar birçok ülkede binlerce öğrenci, Filistin'le dayanışma amacıyla kendi üniversitelerinde gösteriler başlatmıştı.