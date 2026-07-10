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Avustralya, Gerilimin Yeniden Tırmandığı Ortadoğu'da Ateşkes Çağrısı Yaptı

Avustralya, Gerilimin Yeniden Tırmandığı Ortadoğu'da Ateşkes Çağrısı Yaptı
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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Ortadoğu'da ateşkesin aşınmaya başladığını belirterek ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu. Wong, çatışmaların küresel ekonomiyi de olumsuz etkilediğini vurguladı.

KANBERRA, 10 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Ortadoğu'daki ateşkesin "aşınmaya başladığını" belirterek, ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu.

Wong cuma günü Avustralya yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada, dünyanın Ortadoğu'daki siviller ve küresel ekonomi adına çatışmanın sona ermesini istediğini belirtti.

Wong, "Ateşkes aşınmaya başladı. Yer yer çatışmaların sürdüğünü görüyoruz. Dünya, ateşkesin sürmesini ve kalıcı hale gelmesini istiyor. Herkes, sadece bölge halklarının iyiliği için değil, aynı zamanda küresel ekonomi üzerindeki etkileri nedeniyle de bu çatışmanın sona ermesini istiyor" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran'ın salı gecesinden perşembe gününe kadar düzenlediği karşılıklı saldırılar gerilimin yeniden artmasına yol açmıştı.

İran'ın son günlerde Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırılar düzenlediğini öne süren ABD, İran'da geçtiğimiz günlerde çok sayıda noktayı hedef aldı. ABD'nin saldırıları, can kayıplarına ve altyapı hasarına yol açtı.

İran ise buna misilleme olarak ABD'nin Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Ürdün'deki askeri üs ve tesislerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi.

Kaynak: Xinhua
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