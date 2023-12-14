Avustralya'daki Altyapı Projeleri İşgücü Açığıyla Tehlike Altında

Avustralya'daki başlıca altyapı projelerinin büyük işgücü açığı nedeniyle tehlike altında olduğu bildirildi. Kamuda 229.000 altyapı işçisi açığı olduğunu gösteren rapor, işgücü eksikliği ve inşaat malzemesi sıkıntısının ülkenin altyapı projelerini, yeşil enerjiye geçiş sürecini ve konut inşaat planını tehlikeye attığını belirtiyor.

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ÇEKİM TARİHİ: 12 Aralık 2023

İnşaat sahalarından çeşitli görüntüler

Avustralya'daki başlıca altyapı projelerinin büyük işgücü açığı nedeniyle tehlike altında olduğu bildirildi.

Infrastructure Australia danışmanlık şirketinin Salı günü yayımladığı yıllık piyasa kapasitesi raporu, kamuda 229.000 altyapı işçisi açığı olduğunu gösterdi.

Rapora göre, işgücü eksikliği ve inşaat malzemesi sıkıntısı önümüzdeki beş yıl içinde 230 milyar Avustralya doları (151 milyar ABD doları) değerindeki altyapı projelerini, ülkenin yeşil enerjiye geçiş sürecini ve hükümetin 1,2 milyon yeni konut inşa etme planını tehlikeye atıyor.

Infrastructure Australia CEO'su Adam Copp yaptığı yazılı açıklamada, "Devam eden bu kadar çok inşaat faaliyeti varken, sektörde kilit önemdeki inşaat malzemelerinin ve işçilerin, özellikle de mühendisler, vasıflı çalışanlar ve gündelikçi işçilerin tedariki giderek daha fazla zorlaşıyor" dedi.

Copp, "Bu yılki raporun ortaya koyduğu bir diğer sonuç da yerli çelik ve çimentoya erişimin sınırlı kaldığı ve taş ocağı ürünlerinde yaşanan yerel sıkıntıların tedarik zincirindeki fiyat belirsizliğini artırarak gecikmelere ve maliyet aşımına yol açtığı oldu" ifadelerini kullandı.

Infrastructure Australia yayımladığı son raporla, art arda üçüncü yılda da ülkede büyük işgücü açığı olduğunu bildirmiş oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kanberra'dan bildiriyor. (XHTV)