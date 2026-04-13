Haberler

Avrupa Komisyonu Başkanı Von Der Leyen: "Savaşın Enerji Faturası 22 Milyar Avroyu Aştı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ursula von der Leyen, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşın Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirerek enerji maliyetlerindeki artışın Avrupa Birliği'ne ağır bir fatura çıkardığını belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, enerji maliyetlerindeki artışın Avrupa Birliği'ne ağır bir fatura çıkardığını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa liderlerinin katılacağı gayriresmi zirve öncesinde yaptığı açıklamada, savaşın başlamasından bu yana geçen 44 günde AB'nin fosil yakıt ithalatı için ödediği tutarın 22 milyar avrodan fazla arttığını, buna karşın "tek bir molekül" ek enerji elde edilmediğini belirtti.

Von der Leyen, bu durumun Avrupa'nın fosil yakıtlara olan aşırı bağımlılığının maliyetini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Von der Leyen ayrıca, küresel enerji ve ticaret güvenliği açısından Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisinin "hayati önemde" olduğunu vurguladı.

Boğazdaki olası aksaklıkların enerji arzı ve ticaret akışları üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret eden von der Leyen, Avrupa Birliği ülkeleri arasında "güçlü bir koordinasyon" sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

