AVCILAR'DA SAHİLDE KUMA SAPLANAN AMBULANSI İTFAİYE KURTARDI AVCILAR sahilinde fenalaşan bir hasta için sevk edilen ambulans kuma saplanınca itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. AVCILAR sahilinde fenalaşan bir hasta için sevk edilen ambulans kuma saplanınca itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Avcılar-Küçükçekmece arasındaki yan yolda bir engelli hastanın kalp sorunu nedeniyle fenalaştığı ihbar edildi. İhbar üzerine sevk edilen ambulans hastayı alıp hastaneye götürmek isterken araç kumsala saplandı. Bunun üzerine ikinci ambulans istendi ve itfaiyeden yardım istendi. Sevk edilen ikinci ambulansa alınan hasta hastaneye götürülürken itfaiye ekibi kuma saplanan ambulansı kurtarmak için yaklaşık yarım saat uğraştı. Çabaların ardından ambulans kurtarıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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