Avcılar'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

AVCILAR'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Üniversite Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Beylikdüzü istikametinde ilerleyen 06 BPA 873 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette giden 34 RA 8901 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobilde savruldu. Kazada 3'ü kadın 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.