Avcılar'da bina yangınında mahsur kalanlar kurtarıldı

Avcılar'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi D-100 Karayolu üzerindeki binanın 5. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın tüm katlarını sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan bina sakinlerini kurtardı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Genelde yabancı uyrukluların ikamet ettiği evde büyük çaplı hasar meydana geldi.