Auschwitz kampında soykırıma uğrayan Romanlara adanan sergi Kosova'da açıldı

Kosova'nın başkenti Priştine'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında soykırıma uğrayan yüz binlerce Romana adanmış "Sinti ve Roman Soykırımı" sergisi açıldı.

"Roman, Aşkali ve Mısırlıların Sesi" Derneğince Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Priştine'deki Ulusal Müze'de düzenlenen serginin açılışına,0 Kosova Başbakanı Albin Kurti, Almanya'nın Kosova Büyükelçisi Jörn Rohde ile uluslararası ve yerel kurumların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başbakan Kurti, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Roman ve Sintilere yönelik soykırımın unutulmaya yüz tuttuğunu ve tarihçilerin onları "Holokost'un unutulmuş kurbanları" olarak tanımladıklarını söyledi.

Nazilerin ve işbirlikçilerinin Avrupa'daki Roman ve Sinti nüfusunun yarısından fazlasını ortadan kaldırdığını belirten Kurti, "Bugün Priştine'de açılışı yapılan bu sergi, Kosova sınırlarının ötesinde bir öneme sahip. Romanlara ve Sintilere yönelik soykırımın asla unutulmaması için ayrıntılı olarak belgelemeye yönelik dünya çapındaki yeni çabaların bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Kurti, Romanlara ve Sintilere yönelik soykırımın bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için her Avrupa toplumunun, ayrımcılıkla mücadele etme, onları özgür ve eşit olarak sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi hayatın bir parçası haline getirmenin yollarını bulma çabalarını iki katına çıkarması gerektiğini vurguladı.

Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sylejman Elshani, bu serginin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Kosova'da ilk kez açıldığına dikkati çekti.

Sadece 2 Ağustos 1944'te gaz odalarında 4 bin 300 Sinti ve Romanın öldürüldüğünü aktaran Elshani, "Bugün, Nazilerin Avrupa'da 500 binden fazla Sinti ve Romana yönelik Holokost'unun bir simgesi. 1940'tan 1945'e kadar Auschwitz'te en az 1,1 milyon insan öldü." diye konuştu.

Sergi, yüz binlerce Roman ve Sinti'nin idam edildiği ve katledildiği, dünyayı sarsan bu soykırıma bir dizi nesne ve fotoğraflar aracılığıyla dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Bu soykırımda hayatını kaybeden ve katledilen Romanlar için her yıl "2 Ağustos Roman Soykırımını Anma Günü" dolayısıyla çeşitli ülkelerde etkinlikler düzenleniyor.