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AUCKLAND, 21 Kasım (Xinhua) -- Yeni Zelanda ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin yeşil enerji, yapay zeka ve dijital ekonomi gibi kilit alanlarını kapsayan 2026 Yeni Zelanda-Çin Ürünleri Fuarı cuma günü Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'da başladı.

Çin Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticareti Geliştirme Bürosu ile Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Guangdong Komitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen üç günlük etkinlikte yiyecek ve içecek, tekstil ve hazır giyim, dijital ürünler ve elektronik, fotovoltaik ve enerji depolama, kültür ve turizm, e-ticaret ile kültürel miras sanatları sergisi dahil 13 sektörden ürünler yer alıyor.

Ticareti Geliştirme Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Zeng Huacheng ise Çin'in büyüyen devasa pazarının ve değişen tüketim alışkanlıklarının, Yeni Zelanda'nın kaliteli mal ve hizmetlerinin Çin pazarına girmesi için önemli fırsatlar sağladığını belirtti.

Zeng, Çin'in uzun yıllardır Yeni Zelanda'nın en büyük ticaret ortağı ve ihracat pazarı olmayı sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Fuar kapsamında Çin'e ihracat konulu bir oturumun yanı sıra şirket temsilcilerini bir araya getiren ikili iş görüşmeleri de düzenlendi.

Kaynak: Xinhua