ATO Başkanı Gürsel Baran: Türk milletinin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Asrın felaketinde bir kez daha gördük ki dayanışma içinde milletçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, hiçbir engel yok. Felaket karşısında sergilenen dayanışmayı iliklerimize kadar hissettik. Ankara Ticaret Odası olarak yönetim, meclis, meslek komitelerimiz ve üyelerimiz ile birlikte tüm varlığımızla deprem bölgesinde olduk. Türk milletinin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir" dedi.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin birinci yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Baran, "Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla, aracıyla, gereciyle, personeliyle tüm imkanlarını deprem bölgesine seferber ederken, iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarına milletimizin her bir ferdi Türkiye için tek yürek oldu. Asrın felaketinde bir kez daha gördük ki dayanışma içinde milletçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, hiçbir engel yok. Felaket karşısında sergilenen dayanışmayı iliklerimize kadar hissettik. Ankara Ticaret Odası olarak yönetim, meclis, meslek komitelerimiz ve üyelerimiz ile birlikte tüm varlığımızla deprem bölgesinde olduk. Türk milletinin en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunu bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı.

"ATO OLARAK TEYAKKUZA GEÇTİK, KALBİMİZ DEPREM BÖLGESİNDE ATTI"

Ankara Ticaret Odası'nın meslek komiteleri ve üyeleriyle birlikte depremin hemen ardından teyakkuza geçtiğini kaydeden Baran, şöyle devam etti:

"Depremzede vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek üzere bebek bezinden gıda maddesine, jeneratörden ısıtıcıya, battaniyeye, uyku tulumuna varıncaya kadar her türlü ürünü tırlarla bölgeye ulaştırdık. Afet bölgesinde meydana gelen akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere tankerlerle akaryakıt sevkiyatı gerçekleştirdik. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek verdik, onlarca iş makinesi, vinç, beton delici ve demir kesici aleti, afet bölgesine gönderdik. Hasar tespit çalışmalarına gönüllü olarak destek verdik. İçinde ısınma, aydınlanma gereçleri ile jeneratörlerin, ranza yatakların yer aldığı çadırlar kurduk. Günlük 20 bin kişiye sıcak yemek servis eden mobil mutfaklar oluşturduk, mobil tuvaletleri kullanıma sunduk. Malatya'da bin kişinin barınabileceği bir çadır kurduk.

Depremzede kardeşlerimizin barınma ihtiyacını karşılamak için İskenderun Çay Mahallesi'nde 96 ailenin barınabileceği bir prefabrik yaşam alanı inşa ettik. Çocukları düşünerek onlara oyun alanları da eklettiğimiz bu yaşam alanlarının içini yatağından yorganına, ısıtıcısından buzdolabına, perdesinden nevresimine kadar her türlü ihtiyacı temin edecek şekilde donatarak AFAD'a teslim ettik. Meslek Komitemizin organizasyonuyla deprem bölgesine 50'ye yakın kuaför ve güzellik uzmanı göndererek, aralarında çocukların da yer aldığı 800'ü aşkın depremzedeye kuaförlük ve kişisel bakım hizmeti verilmesini sağladık.

Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitemizin organizasyonu ve Ankara Optisyenler ve Gözlükçüler Odası iş birliği ile Adıyaman Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi göz doktorları ile koordineli olarak vatandaşların gözlük ihtiyacının giderilmesini sağladık. Bunlarla da yetinmedik bölgenin yaralarını sarmak için, üretimin, ticaretin, hayatın devamı için vatandaşlarımızın kalıcı konut ihtiyacını karşılayabilmek üzere 'Ayın Yıldızıyım ya Sen' temasıyla bir çağrı başlattık. 68 Meslek Komitemiz, Meclis ve Komite Üyelerimizle tek yürek olduk. ATO olarak kalbimiz deprem bölgesinde attı."