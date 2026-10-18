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Atlı Cirit yarı finalinde Uşak Geleneksel ACSK, 32,5 puanla İstanbul finaline kaldı

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Atlı Cirit yarı finalinde Uşak Geleneksel ACSK, 32,5 puanla İstanbul finaline kaldı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 16-18 Ekim'de düzenlenen Atlı Cirit 2026 Türkiye Şampiyonası yarı final C Grubu müsabakaları tamamlandı. Son gün Ankara TMO ACSK'yi 32,5 puanla yenen Uşak Geleneksel ACSK, İstanbul'da yapılacak final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Atlı Cirit 2026 Türkiye Şampiyonası yarı final C Grubu müsabakaları tamamlandı.

Kahramankazan TMO Sosyal Tesisleri'nde 16-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalarda Uşak 1 Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü (ACSK), Erzurum Korkut Ata ACSK, Uşak Geleneksel ACSK ve Ankara TMO ACSK takımları mücadele etti.

Uşak 1 Eylül ACSK ile Ankara TMO ACSK arasında oynanan karşılaşmayla başlayan organizasyonda, takımlar üçer maça çıktı.

Çekişmeli geçen karşılaşmalarda sporcular, at üzerindeki becerilerini sergiledi.

Organizasyonun son gününde Uşak Geleneksel ACSK ile Ankara TMO ACSK karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 32,5 puanla kazanan Uşak Geleneksel ACSK, İstanbul'da düzenlenecek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA
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