Atina'daki Sovyet Anıtı'na saldırı

- Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Sovyetler Birliği askerlerine atfedilen anıta sprey boya ile düzenlenen saldırıda "Azov Taburu" yazıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Kallithea bölgesinde bulunan Sovyetler Birliği askerlerine atfedilen anıta sprey boya ile saldırı düzenlendi. Anıta sprey boyalarla, Ukraynalı milis gücü olan "Azov Taburu"nun ismi yazıldı.

"Tarihi aşağılamaya yönelik bu ahlaksız olayı kınıyoruz"

Olayın ardından Rusya'nın Atina Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tarihi aşağılamaya yönelik bu ahlaksız olayı ve kabul edilemez girişimi kesinlikle kınıyoruz. Yunan makamlarını bu barbarca saldırıyı soruşturmak ve vandalları cezalandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya çağırıyoruz" denildi.

Anıt 2005'te açılmıştı

Rus heykeltıraş Vyacheslav Klikov tarafından yapılan ve açılışı 2005 yılında gerçekleştirilen anıt, bir kabartma sütun ve bir heykelden oluşuyor. Kabartma sütunda elinde silah olan öldürülmüş bir Rus askeri, heykelde ise yas tutan bir Rus anne tasvir ediliyor. 1941 -1944 yılları arasında Almanya, İtalya ve Bulgaristan'ın işgaline uğrayan Yunanistan, bu yıllarda Sovyetler Birliği'nden askeri ve maddi olarak destek almıştı.

Yunanistan'daki Rusya vatandaşlarına tehditler artıyor

Öte yandan Rus Büyükelçiliği anıta düzenlenen saldırıdan bir gün önce yaptığı açıklamada ise, "Yunanistan'daki yurttaşlarımızın, kendilerine yönelik tehdit vakaları hakkında Büyükelçiliğe gelen şikayetlerinden endişe duyuyoruz. Mağdurlara olayları derhal Yunan polisine ve elçiliğe bildirmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

(Muhammed İkbal Hatunoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel