Atıl Durumdaki Tekne Marmaris Belediyesi Tarafından Yenilendi

Uzun yıllardır atıl durumda olan tekne Marmaris Belediyesi ustaları tarafından onarıldı. Yenilenerek mavi sulara dönen tekne artık Bozburun'da teknelerden evsel katı atıkları toplamak için kullanılacak.

Uzun yıllardır atıl durumda olan tekne Marmaris Belediyesi ustaları tarafından onarıldı. Yenilenerek mavi sulara dönen tekne artık Bozburun'da teknelerden evsel katı atıkları toplamak için kullanılacak.

Büyükşehir yasasının yürürlüğe girmesiyle kapanan Bozburun Belediyesi'nin envanterinde bulunan atıl haldeki ahşap tekne yenilenerek mavi sulara geri döndürüldü. Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün ustaları tarafından araç parkında yapılan çalışmayla tamamen yenilenen 9.5 metre boyundaki tekne, Bozburun'da deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanmasında kullanılacak.

Büyükşehir Yasası'nın ardından Marmaris Belediyesi'ne geçen araç gereçlerin halka hizmet için kullandığını söyleyen belediye yetkilileri, "Bu tekne de yıllardır atıl vaziyette kalmış. Araç parkındaki ustalarımız baştanbaşa yeniledi. Şimdi denizlerimizin temizliği için kullanılacak" açıklaması yaptı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarına da katılan tekne, gelecek haftadan itibaren hizmete alınacak.