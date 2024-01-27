Atatürk'ün Silifke'ye Gelişinin 99. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, çelenk sunuldu, halk oyunları gösterisi yapıldı ve öğrenciler şiir okudu.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Anıt Meydanı'nda yapılan törende Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Sadık Altunok, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.