Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Sularda Balıklandırma Projesi" kapsamında Atatürk Baraj Göleti'ne 1 milyon 75 bin balık yavrusu salındı.

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, AA muhabirine, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üretilen balık yavrularının bölgeye bırakıldığını söyledi.

Her yıl Atatürk Baraj Göleti ve iç sulara balık yavrusu bıraktıklarını dile getiren Tığlı, "Bu yıl 1 milyon balık yavrusunu Atatürk Baraj Göleti'ne saldık. Son 4 yılda toplamda 21 milyon 600 bin farklı türdeki balık yavrusunu göletlerimizle buluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ise balıklandırma çalışmalarının her yıl düzenli olarak sürdüğünü belirtti.

Kentin tatlı su kaynağı bakımından zengin olduğunu aktaran Akkan, "Türkiye'de biyolojik çeşitlilik ve ekonomik içeriği bakımından oldukça zengin bir coğrafyaya sahibiz. Bakanlığımız bu çalışmaları aralıksız sürdürüyor." dedi.