Atakum Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Atakum Belediyesi, kent genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde asfalt yama ve taş parke yapım çalışmaları gerçekleştiriyor. Başkan Deveci, vatandaşların rahat ve güvenli ulaşımını sağlamak için tüm imkanları kullandıklarını belirtti.

Atakum Belediyesi, kent genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Vatandaşlarımıza rahat ve güvenli ulaşımı sağlamak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde yol bakım-onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye ekipleri, Atakum'un merkez ve kırsal mahallelerinde birçok noktada asfalt yama ve taş parke yapım çalışmaları yürütüyor.

İlçe genelinde ulaşımın daha konforlu olması için devam eden çalışmalarda kamyon, ekskavatör, kepçe ve silindir gibi birçok iş makinesi kullanılıyor. Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yoğun mesai ile yolları vatandaşların kullanımına ve araç geçişlerine hazır hale getiriyor.

Yol yapım çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Deveci, şunları kaydetti:

"Teknik ekibimiz hasarlı yolların onarımı ve yeni yol yapım çalışmaları için 7/24 sahada görev alıyor. Vatandaşlarımıza en güvenli ve rahat ulaşımını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. İlçemizde, sorumluluk alanımızdaki tüm alanlarda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ulaşım başta olmak üzere, komşularımızın hayat konforlarını artırmak adına yoğun çaba sarf ediyoruz."